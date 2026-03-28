Фицо пригрозил заблокировать 20-й пакет санкций ЕК против России

Словакия не поддержит 20-й пакет санкций Евросоюза (ЕС) против России, если позиция Еврокомиссии (ЕК) останется на стороне Украины в вопросах нефти, а именно по ситуации с заблокированным нефтепроводом «Дружба». Об этом 28 марта заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Источник: AP 2024

«Если Европейская комиссия собирается отдавать предпочтение Украине перед Словакией, то может забыть о поддержке 20-го пакета санкций против России», — сказал он, кадры обращения опубликованы на его странице в Fаcebook (принадлежит компании Meta, признана в РФ экстремистской).

Премьер добавил, что вопрос возобновления поставок нефти по «Дружбе» касается не только Венгрии и Словакии, а всей Центральной Европы. По мнению Фицо, если бы трубопровод работал, проблем с высокими ценами на топливо бы не было.

Журнал American Thinker 27 марта сообщил, что Украина начала экономическую и энергетическую войну против Словакии и Венгрии, которые в свою очередь являются членами ЕС и Североатлантического альянса. Подчеркивалось, что президент Украины Владимир Зеленский не намеревается восстанавливать перекрытый трубопровод «Дружба», от деятельности которого зависят и Братислава, и Будапешт.

Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен 16 марта сообщил, что ЕК хочет запретить Словакии и Венгрии импортировать нефть из РФ. Премьер-министр Венгрии Петер Сийярто в тот же день анонсировал совместное со Словакией строительство нового нефтепровода, который обеспечит межгосударственную энергобезопасность. В рамках проекта планируется создание траншеи в 127 км, по которой можно будет перевозить 1,5 млн т нефтепродуктов.

Президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини 28 марта заявил, что готов встретиться с Зеленским, если это поспособствует возобновлению трафика нефти по заблокированному Киевом нефтепроводу. Словацкий лидер отметил при этом, что не видит смысла в проведении только формальных переговоров, которые по завершении не приведут к конкретным результатам.

