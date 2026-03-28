Фицо пригрозил заблокировать 20-й пакет санкций ЕК против России

Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен 16 марта сообщил, что ЕК хочет запретить Словакии и Венгрии импортировать нефть из РФ. Премьер-министр Венгрии Петер Сийярто в тот же день анонсировал совместное со Словакией строительство нового нефтепровода, который обеспечит межгосударственную энергобезопасность. В рамках проекта планируется создание траншеи в 127 км, по которой можно будет перевозить 1,5 млн т нефтепродуктов.