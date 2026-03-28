Украинские СМИ заявили о взрывах в Запорожье

В городе Запорожье, который находится под контролем ВСУ, прогремел взрыв, утверждает агентство «Укринформ».
Подробностей не приводится.
В части Запорожской области, подконтрольной ВСУ, звучат сирены воздушной тревоги.
Запорожская область присоединилась к РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. ВС России контролируют около 70 процентов области.
28 марта российские войска освободили Брусовку в зоне СВО. Согласно данным Минобороны, в ходе столкновений были уничтожены американский бронетранспортер M113, три боевые бронированные машины, артиллерийское орудие и 21 единица автомобильной техники.
Активные боевые действия продолжаются в районах населенных пунктов Яцковка, Старый Караван, Святогорск и Красный Лиман в Донецкой Народной Республике, а также Боровая и Шийковка в Харьковской области, где российские подразделения наносят поражение украинским формированиям.
