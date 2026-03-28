Слуцкий назвал требования Зеленского от Запада путем к мировой войне

Глава комитета Госдумы по международным делам также назвал Владимира Зеленского мастером «наступать на те же грабли» и топтать «красные линии».

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Требования Владимира Зеленского от Запада в виде членства в НАТО и ядерного оружия — это прямой путь к третьей мировой войне. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Зеленскому отказывает инстинкт самосохранения. Укрофюрер требует априори неприемлемых “гарантий безопасности” от Запада — членство в НАТО и ядерное оружие. И то, и другое — прямой путь к третьей мировой войне», — написал он в Telegram-канале.

Депутат предположил, что «истерика» Зеленского о ядерном оружии может служить подтверждением планов Франции, Великобритании и Германии по передаче компонентов Киеву для разработки соответствующей бомбы, что в свою очередь ставит мир на грань катастрофы при воплощении такого сценария в реальность.

Лидер ЛДПР назвал Зеленского мастером «наступать на те же грабли» и топтать «красные линии». Он привел в пример Мюнхенскую конференцию по безопасности в 2022 году, когда Зеленский заявил о намерении Украины получить ядерное оружие и тем самым фактически спровоцировал начало СВО.

«Сигнал должен быть услышан: неонацистская хунта не отказалась от намерений устроить в Европе новую Хиросиму. Однако, по сути, заявление Зеленского — также признание обреченности киевского режима, его неизбежного поражения», — заключил Слуцкий.

Ранее украинские СМИ привели слова Зеленского о том, что гарантии безопасности Украине должны включать передачу ядерного оружия.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше