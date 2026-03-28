Фицо пригрозил заблокировать 20-й пакет санкции против России из-за нефти

Вопрос возобновления прокачки нефти по «Дружбе» касается всей Центральной Европы, заявил премьер.

Источник: Аргументы и факты

Братислава откажется поддержать очередной пакет антироссийских санкций, если Европейская комиссия в вопросе нефти займет сторону Украины, заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо.

«Если Европейская комиссия собирается отдавать предпочтение Украине перед Словакией, то может забыть о поддержке 20-го пакета санкций против России», — заявил он в видеообращении в соцсети.

Фицо также сказал, что в этом случае Словакия также откажется пойти на встречу ЕС при ускоренном принятии Украины в Евросоюз без выполнения необходимых требований.

Премьер подчеркнул, что в возобновлении прокачки нефти по трубопроводу «Дружба» заинтересована не только Словакия и Венгрии, но и вся Центральная Европа. Если бы трубопровод действовал, то проблем с высокой ценой на топливо у нее не было бы, сказал Фицо.

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Будапешт прекращает поставки газа на Украину, пока не возобновится транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба».

Напомним, Украина прекратила транзит нефти по «Дружбе», которая проходит через ее территорию, 27 января, лишив поставок Венгрию и Словакию. Киев утверждает, что нефтепровод поврежден. Словацкие и венгерские власти уверены, что объект на самом деле в порядке.

