«Пипе слова не давали»: Захарова ответила депутату Рады, оскорбившей ветеранов ВОВ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в субботу, 28 марта, ответила депутату Верховной рады Украины Наталье Пипе, публично оскорбившей ветеранов Великой Отечественной войны.
— Пипе слова не давали. Извините, — сказала дипломат в беседе с РИА Новости.
До этого украинский парламентарий назвала «подонками» солдат, которые сражались против нацистской Германии. Жителей страны оскорбили ее слова — они уличили Пипу в популизме и неуважении к истории.
Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая, в свою очередь, сравнила статую «Родина-мать» в Киеве с достопримечательностью Нью-Йорка, заявив, что «статуя Свободы» теперь находится на Украине.
30 января с этого же памятника демонтировали надпись на русском языке «Их подвиги будут жить вечно, их имена бессмертны». В Минкульте страны заявили, что надпись являлась «пропагандистской».
6 ноября в СМИ сообщили, что правительство Одессы не будет сносить памятник русскому поэту Александру Пушкину, поскольку он находится в пределах объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.