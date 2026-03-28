«Пипе слова не давали»: Захарова ответила депутату Рады, оскорбившей ветеранов ВОВ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в субботу, 28 марта, ответила депутату Верховной рады Украины Наталье Пипе, публично оскорбившей ветеранов Великой Отечественной войны.

— Пипе слова не давали. Извините, — сказала дипломат в беседе с РИА Новости.

До этого украинский парламентарий назвала «подонками» солдат, которые сражались против нацистской Германии. Жителей страны оскорбили ее слова — они уличили Пипу в популизме и неуважении к истории.

Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая, в свою очередь, сравнила статую «Родина-мать» в Киеве с достопримечательностью Нью-Йорка, заявив, что «статуя Свободы» теперь находится на Украине.

30 января с этого же памятника демонтировали надпись на русском языке «Их подвиги будут жить вечно, их имена бессмертны». В Минкульте страны заявили, что надпись являлась «пропагандистской».

6 ноября в СМИ сообщили, что правительство Одессы не будет сносить памятник русскому поэту Александру Пушкину, поскольку он находится в пределах объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

