Иран согласился пропустить 20 судов через Ормузский пролив

Иран согласился пропустить 20 судов под флагом Пакистана через Ормузский пролив. Об этом сообщил глава пакистанского МИД Мухаммад Исхак Дар на своей странице в соцсети X.
По его словам, ежедневно через пролив будут проходить два судна. Дар назвал решение Тегерана важным шагом, который укрепит коллективные усилия по достижению мира в регионе.
Ормузский пролив — ключевой маршрут для поставок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива на мировой рынок. Из-за его блокировки цены на топливо выросли в большинстве стран мира.
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.