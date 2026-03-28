Делегация российских парламентариев покинула Вашингтон

Делегация российских парламентариев, пребывавшая в Вашингтоне, покинула город, следует из данных аэропорта имени Даллеса.
Как предполагается, самолет может сделать промежуточную посадку в Нью-Йорке, после чего отправится в Россию.
Америку посетили пять российских депутатов по приглашению республиканки Паулины Луны. Парламентарии встретились с законодателями обеих американских партий, а также провели встречи с представителями руководства США.
