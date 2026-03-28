В Израиле полиция разогнала антивоенные митинги

Как сообщила пресс-служба израильской полиции, 13 человек были задержаны после разгона демонстрации в центре Тель-Авива, участники которой выступали против конфронтации с Ираном. Собрание, проходившее без согласования с властями, было объявлено незаконным, группа митингующих, отказавшись подчиниться требованиям полиции и разойтись, вступила в столкновения со стражами порядка, после чего некоторые из протестующих были задержаны.