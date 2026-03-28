В Израиле полиция разогнала антивоенные митинги

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 марта. /ТАСС/. Несанкционированные антивоенные митинги состоялись 28 марта вечером в нескольких городах Израиля и закончились разгонами.
Как сообщила пресс-служба израильской полиции, 13 человек были задержаны после разгона демонстрации в центре Тель-Авива, участники которой выступали против конфронтации с Ираном. Собрание, проходившее без согласования с властями, было объявлено незаконным, группа митингующих, отказавшись подчиниться требованиям полиции и разойтись, вступила в столкновения со стражами порядка, после чего некоторые из протестующих были задержаны.
По информации издания The Times of Israel, антивоенные митинги также прошли в Беэр-Шеве, Иерусалиме и в Хайфе. В последнем случае в демонстрации принимали участие около 100 человек, и там тоже случились беспорядки, 5 человек были задержаны.
В полиции подчеркнули, что подобные демонстрации сейчас под запретом из-за указаний Службы тыла, связанных с общественной безопасностью. Ввиду постоянных ракетных обстрелов из-за противостояния с Ираном сейчас в Израиле запрещены любые общественные мероприятия с участием более 50 человек.