Фицо пригрозил из-за ситуации с нефтью заблокировать новые санкции ЕС против РФ

«ЕК ожидает от нас, что мы допустим повышение цен бензина и дизельного топлива [в Словакии] свыше двух евро за литр. Я совершенно не сомневаюсь в том, что она преследует и политические цели — это означает ослабление действующей правительственной коалиции, которая позволяет себе иметь множество суверенных [взглядов и занимать по принципиальным вопросам независимую] позицию. ЕК была бы значительно более довольна, [если бы в республике] было правительство, составленное [либеральной] оппозицией. Оно бы исполнило все желания ЕК, а может быть загнало бы Словакию и в войну», — сказал премьер. Действующий кабмин, по его словам, продолжит реализовывать суверенную политику и будет отстаивать национальные интересы Словакии.