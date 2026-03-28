Фицо пригрозил из-за ситуации с нефтью заблокировать новые санкции ЕС против РФ

БРАТИСЛАВА, 28 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в видеообращении на своей странице в Facebook (запрещен в РФ) пригрозил заблокировать новые санкции Евросоюза против РФ из-за ситуации с трубопроводом «Дружба», поставки нефти по которому Украина остановила два месяца назад.
«Если Еврокомиссия собирается отдавать предпочтение Украине перед Словакией, то может забыть о поддержке 20-го пакета санкций против РФ или нашей готовности пойти навстречу при [реализации планов] быстрого вступления Украины в Евросоюз», — отметил премьер.
Киевские власти утверждают о якобы повреждении «Дружбы», но при этом не допускают европейских экспертов осмотреть нефтепровод. «Мы регистрируем заявления украинского президента о том, что он совершенно не заинтересован восстановить транзит российской нефти. После остановки транзита российского газа речь идет о втором открытом враждебном и наносящем экономический ущерб вредном шаге Владимира Зеленского по отношению к Словакии. ЕК ничего не сделала для того, чтобы заставить Зеленского [исправить ситуацию с трубопроводом]», — сказал Фицо.
По его словам, если бы поставки нефти по «Дружбе» продолжались, то в Словакии и центральноевропейском регионе не возникла сложная ситуация с автомобильным топливом, цены на которое растут на фоне ближневосточного кризиса.
«ЕК ожидает от нас, что мы допустим повышение цен бензина и дизельного топлива [в Словакии] свыше двух евро за литр. Я совершенно не сомневаюсь в том, что она преследует и политические цели — это означает ослабление действующей правительственной коалиции, которая позволяет себе иметь множество суверенных [взглядов и занимать по принципиальным вопросам независимую] позицию. ЕК была бы значительно более довольна, [если бы в республике] было правительство, составленное [либеральной] оппозицией. Оно бы исполнило все желания ЕК, а может быть загнало бы Словакию и в войну», — сказал премьер. Действующий кабмин, по его словам, продолжит реализовывать суверенную политику и будет отстаивать национальные интересы Словакии.