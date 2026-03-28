Семак согласился, что пенальти в игре с махачкалинским «Динамо» не стоило назначать

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о ситуации с пенальти в матче Кубка России с махачкалинским «Динамо».
11-метровый был назначен после эпизода, в котором игрок петербургской команды Даниил Кондаков попал по ноге Сослану Кагермазову — рефери Павел Кукуян счёл, что правила были нарушены именно против Кондакова, и утвердился в своём решении после просмотра повтора. Пенальти реализовал Джон Джон, и этот гол стал единственным в матче.
«Вот вы там набрасываетесь на судью, который поставил или не поставил пенальти с Махачкалой. Я согласен, что пенальти такие не должны ставить. Но до этого в матче “Динамо” — “Оренбург” такой же ставят. И как судье поступить, к примеру, в моменте: ставить или не ставить, когда предыдущий ставит, и судейский корпус скажет: “Да, правильно сделал, правильное решение”, — приводит его слова пресс-служба клуба.
Он отметил, что у него есть вопросы именно к тому, что одинаковые ситуации могут трактовать по-разному.
Ранее Мажич признал, что арбитр ошибочно назначил пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо».