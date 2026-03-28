ТАСС: Российские депутаты вылетели из Вашингтона

В США состоялись переговоры между российскими депутатами и американскими конгрессменами. Парламентарии прибыли в Вашингтон в четверг по приглашению члена Палаты представителей Анны Паулины Луны. Вечером 28 марта они вылетели из США, сообщили ТАСС в Международном аэропорту имени Даллеса.
Депутаты Госдумы провели переговоры с представителями от Демократической и Республиканской партий. В пятницу, 27 марта, прошли закрытые встречи с членами администрации США.
«Российский борт вылетел», — рассказал источник.
Депутат Госдумы Вячеслав Никонов отметил, что группа по связям с Конгрессом США вновь заработала. Он сообщил, что американские политики могут прибыть в Россию с ответным визитом. Точные сроки визита пока не установлены. Депутаты ГД пригласили конгрессменов посетить Москву на 9 мая.