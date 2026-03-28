ТАСС: Российские депутаты вылетели из Вашингтона

Депутат Госдумы Вячеслав Никонов отметил, что группа по связям с Конгрессом США вновь заработала. Он сообщил, что американские политики могут прибыть в Россию с ответным визитом. Точные сроки визита пока не установлены. Депутаты ГД пригласили конгрессменов посетить Москву на 9 мая.