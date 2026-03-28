Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ТАСС: Российские депутаты вылетели из Вашингтона

Депутаты Госдумы вылетели из США после переговоров с конгрессменами.

Источник: Комсомольская правда

В США состоялись переговоры между российскими депутатами и американскими конгрессменами. Парламентарии прибыли в Вашингтон в четверг по приглашению члена Палаты представителей Анны Паулины Луны. Вечером 28 марта они вылетели из США, сообщили ТАСС в Международном аэропорту имени Даллеса.

Депутаты Госдумы провели переговоры с представителями от Демократической и Республиканской партий. В пятницу, 27 марта, прошли закрытые встречи с членами администрации США.

«Российский борт вылетел», — рассказал источник.

Депутат Госдумы Вячеслав Никонов отметил, что группа по связям с Конгрессом США вновь заработала. Он сообщил, что американские политики могут прибыть в Россию с ответным визитом. Точные сроки визита пока не установлены. Депутаты ГД пригласили конгрессменов посетить Москву на 9 мая.

