Фицо пригрозил заблокировать санкции против РФ

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в видеообращении, опубликованном в социальных сетях, предупредил, что его страна не поддержит новый пакет антироссийских санкций, если Еврокомиссия встанет на сторону Украины в нефтяном вопросе.

По его словам, Братислава также откажется от ускоренного вступления Украины в Евросоюз без выполнения необходимых условий.

Фицо подчеркнул, что вопрос возобновления прокачки нефти по трубопроводу «Дружба» имеет значение не только для Словакии и Венгрии, но и для всей Центральной Европы. Если бы поставки были восстановлены, не возникло бы проблем с высокими ценами на топливо.

Премьер напомнил, что уже два месяца российская нефть не поступает по трубопроводу, а украинский президент, остановивший транзит под предлогом повреждения трубопровода, до сих пор не допустил никого к месту предполагаемой аварии. Фицо обвинил Владимира Зеленского в отсутствии заинтересованности в восстановлении прокачки, а Еврокомиссию — в бездействии.

Напомним, что в конце января Киев прекратил транзит топлива по «Дружбе» в Словакию и Венгрию, сославшись на повреждения в результате российских ударов. В ответ Будапешт приостановил поставки дизеля и газа, а также заблокировал 20-й пакет санкций против России и выделение Украине кредита от ЕС на сумму 90 миллиардов евро.

Ранее сообщалось, что СМИ раскрыли детали неудачного визита Зеленского на Ближний Восток.

