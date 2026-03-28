Telegraph: конфликт на Ближнем Востоке приведёт к кризису на рынке удобрений

Продолжение конфликта на Ближнем Востоке приведёт к масштабному кризису на рынке удобрений. Об этом рассказал изданию Telegraph экс-глава сырьевого отдела Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Абдолреза Аббасян.
«Если война продлится ещё месяц или больше, нас ждёт кризис поистине чудовищных масштабов, непохожий ни на что из пережитого прежде», — подчеркнул он.
Ранее аналитик аграрного рынка доктор экономических наук Леонид Холод рассказал о последствиях блокировки Ормузского пролива для сельскохозяйственных отраслей по всему миру.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев предупредил о возможном сельскохозяйственном кризисе на фоне закрытия Ормузского пролива.