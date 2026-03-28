«При любом сценарии». На Западе сделали внезапное заявление о Донбассе

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Украине придется пойти на территориальные уступки при любом сценарии завершения конфликта, заявил военный эксперт Маркус Райснер в интервью Berliner Zeitung.

Источник: © РИА Новости

«Сегодня при любом реалистичном сценарии Украине придется уступить территорию. Неважно, будет ли это по корейской, немецкой или финской модели», — отметил он.

Эксперт также отметил, что Киев допустил огромную стратегическую ошибку, отказавшись от переговоров в 2022 году, когда его положение было менее плачевным.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что удивлен нежеланием главы киевского режима идти на компромиссы для украинского урегулирования. Как подчеркнул американский лидер, с Зеленским «гораздо сложнее заключить сделку», чем с президентом России Владимиром Путиным.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 марта сообщил, что Россия открыта к мирному урегулированию по Украине, а динамика на фронте «позитивная для нас».

