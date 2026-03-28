Колосков — о матче с Никарагуа: Аршавин был прав, наши ожидания — наши проблемы

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал победу сборной России в товарищеском матче с командой Никарагуа.

«Я ожидал крупной победы с большим счётом, красивой игрой. Хотелось увидеть что-то новое, наигранность. Но, к сожалению, ничего этого не случилось. Оно и не может случиться, когда у нас в каждом матче новый состав — несколько тренировок друг с другом проводят, и всё. Прав был Аршавин, наши ожидания — наши проблемы. Вот мы с нашими ожиданиями и остались», — приводит его слова «РБ Спорт».

Встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счётом 3:1.

Следующий матч подопечные Валерия Карпина проведут 31 марта с командой Мали.

Ранее Тюкавин признался, что футболисты сборной России недооценили команду Никарагуа.