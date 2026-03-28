Израиль сообщил о завершении третьей за день серии ударов по целям в Тегеране

ЦАХАЛ заявил, что атаковал «десятки объектов инфраструктуры» исламской республики.

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 марта. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что завершила третью за 28 марта серию ударов по объектам в Тегеране.

«В третий раз за сегодня Армия обороны Израиля провела масштабную серию ударов по Тегерану», — говорится в заявлении армейской пресс-службы.

По данным ЦАХАЛ, в иранской столице были атакованы «десятки объектов инфраструктуры».