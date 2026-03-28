RMF FM: на востоке Польши в лесу упал неопознанный летающий объект с посылкой

ВАРШАВА, 28 марта. /ТАСС/. Неопознанный объект с посылкой упал в лесу рядом с польским поселком Рудник на востоке страны. Об этом сообщила радиостанция RMF FM.
Отмечается, что на данный момент содержание посылки неизвестно. Полиция не исключает, что находка может быть воздушным шаром с прикрепленной к нему контрабандой.
В сентябре 2025 года армия Польши сообщала об аналогичном инциденте на северо-востоке страны с неидентифицированными летающими объектами, которые оказались, согласно результатам расследования, дронами-ловушками.