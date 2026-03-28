Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США опубликовали данные о ходе военной операции против Ирана

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) опубликовало в социальной сети X данные о ходе военной операции против Ирана.

Согласно приведенной информации, американские военные поразили более 11 тысяч объектов противника, в том числе свыше 150 кораблей, которые были повреждены или уничтожены.

Также сообщается, что Военно-воздушные силы США совершили более 11 тысяч боевых вылетов.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль инициировали масштабную военную операцию против Ирана. Ударам подверглись крупнейшие города страны, включая столицу Тегеран. В Белом доме объяснили начало боевых действий необходимостью нейтрализовать ракетную и ядерную угрозы, исходящие от Тегерана.

В результате авиаударов погибли высшие иранские руководители, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи. В ответ Корпус стражей исламской революции объявил о начале масштабной ответной операции, в ходе которой удары были нанесены по территории Израиля, а также по американским объектам, расположенным в ряде стран региона: Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане, Саудовской Аравии и Сирии.

Ранее сообщалось, что в Германии призвали к выводу американских войск из страны.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

