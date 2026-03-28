WSJ: самолёт США E-3 Sentry повреждён при атаке на базу в Саудовской Аравии

«Ключевой» американский самолёт E-3 Sentry повреждён при ударе Ирана по авиабазе Принц Султан в Саудовской Аравии, пишет The Wall Street Journal.
Издание отмечает, что E-3 Sentry — самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления, который играет важную роль в координации боевых действий и отслеживании беспилотников, ракет и авиации на расстоянии сотен миль.
Также сообщается, что в результате иранской атаки были ранены 12 американских военнослужащих.
Ранее стало известно, что американский топливозаправщик был уничтожен при ударе Ирана по военной базе США Принц Султан.