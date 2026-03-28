Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чемпионка Паралимпиады Ворончихина назвала бесценной похвалу от Путина

Паралимпийская чемпионка по горнолыжному спорту Варвара Ворончихина назвала бесценной похвалу от президента РФ Владимира Путина.

«Услышать хорошие и приятные слова от Владимира Владимировича было бесценно. Когда мы выступали на Играх, то приходили телеграммы и поздравления с победой. Для нас это огромная поддержка и очень приятно», — приводит её слова ТАСС.

На Паралимпиаде 2026 года Ворончихина завоевала две золотые, серебряную и бронзовую медали.

Напомним, что впервые с 2014 года сборная России выступала на Паралимпиаде под своим флагом и с национальным гимном. Страну представляли всего шесть спортсменов.

Ранее пять российских паралимпийцев попали в базу «Миротворца».