Чемпионка Паралимпиады Ворончихина назвала бесценной похвалу от Путина

Паралимпийская чемпионка по горнолыжному спорту Варвара Ворончихина назвала бесценной похвалу от президента РФ Владимира Путина.
«Услышать хорошие и приятные слова от Владимира Владимировича было бесценно. Когда мы выступали на Играх, то приходили телеграммы и поздравления с победой. Для нас это огромная поддержка и очень приятно», — приводит её слова ТАСС.
На Паралимпиаде 2026 года Ворончихина завоевала две золотые, серебряную и бронзовую медали.
Напомним, что впервые с 2014 года сборная России выступала на Паралимпиаде под своим флагом и с национальным гимном. Страну представляли всего шесть спортсменов.
Ранее пять российских паралимпийцев попали в базу «Миротворца».