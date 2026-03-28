ТАСС: самолет российской делегации по пути из Вашингтона сел в Нью-Йорке

Группа в составе пяти российских депутатов прилетала в США по приглашению члена Палаты представителей Конгресса Анны Паулины Луны.

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Самолет с делегацией российских парламентариев по пути из США в Россию совершил промежуточную посадку в Нью-Йорке. Об этом сообщил ТАСС источник в диспетчерской службе нью-йоркского аэропорта имени Кеннеди.

«Самолет специального летного отряда “Россия”, вылетевший ранее из Вашингтона, сделал промежуточную посадку в Нью-Йорке», — сказал собеседник агентства. Он отметил, что при полете в Вашингтон российский самолет также совершал двухчасовую посадку в Нью-Йорке.

Ранее представитель Международного аэропорта имени Даллеса в Вашингтоне сообщил ТАСС, что борт с российской делегацией вылетел из столицы США, и отметил, что самолет может сделать на территории США промежуточную посадку в Нью-Йорке.

Группа в составе пяти российских депутатов прилетала в США по приглашению члена Палаты представителей Конгресса Анны Паулины Луны (республиканка от штата Флорида). 26 марта они встретились с законодателями обеих американских партий, а 27 марта провели закрытые встречи с представителями американской администрации, а также академического сообщества.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
