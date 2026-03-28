ПВО за девять часов сбила 26 украинских дронов над пятью регионами России

Согласно данным Министерства обороны России, 28 марта в течение девяти часов средства противовоздушной обороны уничтожили 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Дроны были сбиты в небе над Белгородской, Курской, Тульской областями, Московским регионом и Республикой Крым.
Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил об отражении атаки беспилотников в регионе. По его словам, силами ПВО и радиоэлектронной борьбы было обезврежено более 30 вражеских дронов. В результате ударов повреждены несколько жилых домов и объект торговли.
В инциденте есть погибшие и пострадавшие. В одном из частных домов в садоводческом товариществе Ярославского района во время атаки погиб ребенок. Его родители госпитализированы в тяжелом состоянии.
