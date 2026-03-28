«Сотрудничество изжило себя»: Каминский уходит из сборной России по биатлону ради работы в Белоруссии

"Сотрудничество изжило себя. Почему? Мне кажется, определённую роль здесь сыграло невероятно успешное лыжное прошлое тренера — феерический результат Олимпиады в Ванкувере с целой россыпью медалей в спринте. Просто сейчас, в очередной раз прокручивая в голове вопрос, почему не получилось, я вдруг подумала: а кто кого сделал, собственно? Каминский — всю группу отечественных спринтеров или они — Каминского как специалиста? Ведь с тем же Никитой Крюковым, к которому потом так удачно подтянулись в спарринг Александр Панжинский и Алексей Петухов, Юрий Михайлович работал с тех пор, когда Никите было семь лет, а в этом случае рост спортсмена и наставника очень тесно связаны.