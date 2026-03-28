«Сотрудничество изжило себя»: Каминский уходит из сборной России по биатлону ради работы в Белоруссии

Юрий Каминский покинет пост старшего тренера сборной России после окончания сезона. Он не стал раскрывать причины произошедшего, но намекнул на разногласия с руководством. В биатлонном сообществе уход специалиста восприняли с сожалением. Евгения Медведева назвала его грамотным тактиком, а Иван Черезов — наставником мирового уровня. Однако, по мнению Елены Вайцеховской, расставание назревало, поскольку в биатлоне Каминский, в отличие от лыжных гонок, не дал ожидаемых результатов.
Уходящая неделя прошла в лыжном спорте и биатлоне под знаком больших перемен. После новостей об объединении федераций состоялось ещё одно, не менее знаковое событие. Нынешний сезон станет последним для Юрия Каминского на посту старшего тренера мужской сборной страны. Об этом сообщил СБР.
«От лица всей сборной благодарим Юрия Михайловича за его вклад в развитие российского биатлона и желаем успехов на новом поприще», — говорится в официальном заявлении.
Сам специалист не стал раскрывать детали произошедшего, однако намекнул на существующие разногласия с руководством.
«Причин много. Не хочу ворошить грязное бельё. Надо разговаривать с теми, кто допустил это дело. Пусть пресс-служба СБР расскажет, почему я ухожу. Мне даже интересно послушать. Я на эту тему не буду сейчас разговаривать», — объяснил Каминский.
Хотя он подчеркнул, что не держит зла на организацию, причины для расставания, очевидно, имелись. По мнению обозревателя RT Елены Вайцеховской, совместная работа не принесла ожидаемых результатов.
"Сотрудничество изжило себя. Почему? Мне кажется, определённую роль здесь сыграло невероятно успешное лыжное прошлое тренера — феерический результат Олимпиады в Ванкувере с целой россыпью медалей в спринте. Просто сейчас, в очередной раз прокручивая в голове вопрос, почему не получилось, я вдруг подумала: а кто кого сделал, собственно? Каминский — всю группу отечественных спринтеров или они — Каминского как специалиста? Ведь с тем же Никитой Крюковым, к которому потом так удачно подтянулись в спарринг Александр Панжинский и Алексей Петухов, Юрий Михайлович работал с тех пор, когда Никите было семь лет, а в этом случае рост спортсмена и наставника очень тесно связаны.
Могло ведь, в конце концов, просто повезти в том, что методика Крюкова идеально легла на тех, кто пришёл в группу позже? А вот в биатлоне повторить не удалось. Отсюда, как мне кажется, многочисленные конфликты, уходы спортсменов в другие бригады, взаимонепонимание. Сработался тренер, по большому счёту, только с Эдуардом Латыповым, но биатлон — не лыжи, и здесь одной только функциональной готовностью поляну не выкосишь", — объяснила Вайцеховская.
Отчасти согласился с ней четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов, который посетовал на отсутствие результатов в биатлоне.
«Я с ним знаком, нормально отношусь, но не считаю его уход из сборной потерей. Все сейчас будут писать: “Уходит великий Каминский”. Я никакого величия не вижу. Что он сделал выдающегося в биатлоне? Смотрю Кубок мира, сравниваю и вижу, что нам пока там делать нечего с нашими результатами, особенно женской команде», — заявил Тихонов в интервью RT.
В лыжных гонках Каминский действительно добился значительных успехов. Будучи старшим наставником спринтерских сборных, он подготовил чемпиона мира Алексея Петухова, призёра Игр Александра Панжинского, а также олимпийского чемпиона Никиту Крюкова.
Крюков признался, что биатлон стал новой сферой для специалиста и тот не планировал покидать этот вид спорта. Для национальной команды, по его словам, уход Каминского станет существенной утратой.
«За время, проведённое в лыжных гонках и биатлоне, Юрий Михайлович проявил себя как заслуженный тренер с большой буквы, как думающий специалист. Ему всегда удавалось создать хороший коллектив, и все, кто с ним трудился, начинали учиться и прогрессировать. Для меня Каминский — человек с большой буквы», — цитирует Крюкова «Матч ТВ».
В биатлонном сообществе уход специалиста тоже встретили с сожалением. Евгения Медведева отметила стратегические навыки Каминского, а Иван Черезов назвал его наставником мирового уровня с огромным багажом знаний и опыта. Светлана Ишмуратова отреагировала на отставку известной пословицей: «Имеем — не храним, потерявши — плачем».
Новость не удивила и Дмитрия Губерниева, который знал о перестановках в штабе сборной за неделю до официального объявления. По словам комментатора, Каминскому требуется свобода действий, ради которой он может отправиться работать в Белоруссию.
«Хочу пожелать ему удачи. Может быть, там он реализует свой потенциал по полной программе. В соседней стране, думаю, расцветёт пышным цветом. У нас будут масштабные переходы в биатлоне. Это и тренеры, и круговорот спортсменов продолжится», — предположил журналист.
При этом должность Каминского на новом месте он не раскрыл. Сам специалист признался, что находится в отпуске на Ямале, но не исключил возможности переезда за рубеж.
«Есть несколько вариантов, но не в сборной России. Наверное, прежде всего региональные команды. Но я пока не заморачивался. Ничего не решил. Работа в другой стране? То, что говорил Губерниев, — это к нему. Мы с ним ничего такого не обсуждали на 200%», — заключил Каминский.