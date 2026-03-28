Хуситы назвали условие прекращения обстрелов Израиля

Представитель йеменского движения «Ансар Алла» (хуситов) Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah сообщил о втором за день ракетном ударе по территории Израиля.

По его словам, операция, проведенная в рамках «Священной битвы джихада», была осуществлена с использованием крылатых ракет и беспилотников и нацелена на важные военные объекты на юге оккупированных палестинских территорий. Сариа подчеркнул, что хуситы продолжат военные действия в ближайшие дни до тех пор, пока, по их формулировке, «преступный враг не прекратит свою агрессию».

Ранее в субботу утром движение уже нанесло ракетный удар по Израилю — это был первый подобный обстрел с начала эскалации в Персидском заливе.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль инициировали масштабную военную операцию против Ирана. Ударам подверглись крупнейшие города страны, включая столицу Тегеран. В Белом доме объяснили начало боевых действий необходимостью нейтрализовать ракетную и ядерную угрозы, исходящие от Тегерана.

В результате авиаударов погибли высшие иранские руководители, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи. В ответ Корпус стражей исламской революции объявил о начале масштабной ответной операции, в ходе которой удары были нанесены по территории Израиля, а также по американским объектам, расположенным в ряде стран региона: Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане, Саудовской Аравии и Сирии.

Ранее сообщалось, что в США опубликовали данные о ходе военной операции против Ирана.

Йеменские хуситы: кто они и как меняют судьбу Йемена
Многие узнали об этом религиозно-политическом движении, когда его представители начали наносить дерзкие удары по Израилю и терроризировать корабли, связанные с этим государством. И хотя йеменские хуситы официально существуют около 30 лет, они стали громкой и яркой историей, которая получила свое развитие в рамках Ближневосточного конфликта. Подробней об этом движении — в нашем материале.
Читать дальше