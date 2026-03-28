Военный эксперт Маркус Райснер в интервью Berliner Zeitung заявил, что при любом варианте завершения конфликта Украине придётся пойти на территориальные уступки.
«Сегодня при любом реалистичном сценарии Украине придётся уступить территорию», — цитирует его издание.
Ранее Владимир Зеленский сообщил о требовании США к Украине покинуть Донбасс ради гарантий.
Как заметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, Киев понял, что США дадут гарантии лишь после ухода из Донбасса.
Newsweek при этом писал, что Зеленский наврал о позиции США по Донбассу.