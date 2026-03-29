Экс-министра аграрной политики Украины задержали за мошенничество на $1,4 млн

Сольский представлял партию «Слуга народа» в парламенте с 2019 по 2022 год и возглавлял аграрный комитет. В марте 2022 года его назначили министром. В апреле 2024 года НАБУ обвинило его в незаконном захвате государственной земли площадью почти 2,5 тысячи гектаров. После этого скандала Сольский ушёл в отставку.