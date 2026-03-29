Фурнье Бодри и Сизерон выиграли первый совместный чемпионат мира по фигурному катанию

Французы Гийом Сизерон и Лоран Фурнье Бодри выиграли чемпионат мира в танцах на льду.
За произвольный танец пара получила 138,07 балла, набрав в сумме 230,81 балла.
Это первое золото чемпионата мира для Сизерона и Фурнье Бодри. Пара проводит первый сезон вместе. До этого Гийом выигрывал мировое первенство пять раз (в паре с Габриэлой Пападакис).
Французам немного не хватило, чтобы побить мировой рекорд Чок и Бейтса за произвольную — 138,41.
Второе место заняли канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (211,52).
Замкнули тройку американцы Эмилеа Зингас и Вадим Колесник, набравшие за две программы 209,20 балла.
Отметим, что после ритм-танца на третьем месте находились британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон, но в произвольной судьи рассмотрели у них «недопустимый элемент», за что дуэт получил два балла дедакшена. В итоге пара стала четвёртой.
