Фурнье Бодри и Сизерон выиграли первый совместный чемпионат мира по фигурному катанию

Французы Гийом Сизерон и Лоран Фурнье Бодри выиграли чемпионат мира в танцах на льду.

За произвольный танец пара получила 138,07 балла, набрав в сумме 230,81 балла.

Это первое золото чемпионата мира для Сизерона и Фурнье Бодри. Пара проводит первый сезон вместе. До этого Гийом выигрывал мировое первенство пять раз (в паре с Габриэлой Пападакис).

Французам немного не хватило, чтобы побить мировой рекорд Чок и Бейтса за произвольную — 138,41.

Второе место заняли канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (211,52).

Замкнули тройку американцы Эмилеа Зингас и Вадим Колесник, набравшие за две программы 209,20 балла.

Отметим, что после ритм-танца на третьем месте находились британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон, но в произвольной судьи рассмотрели у них «недопустимый элемент», за что дуэт получил два балла дедакшена. В итоге пара стала четвёртой.

Ранее Илья Малинин выиграл чемпионат мира 2026 года в Праге.