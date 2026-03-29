Сапер Маслов под минометным обстрелом обезвредил проход к опорному пункту ВСУ

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Инженер-сапер, старший матрос Олег Маслов разминировал подходы к опорному пункту ВСУ, несмотря на минометный обстрел со стороны противника. О подвиге бойца сообщили в Минобороны РФ.
Получив задачу разминировать минно-взрывные заграждения на пути действий штурмовых подразделений, Маслов последовательно разминировал подходы к опорному пункту противника, постепенно продвигаясь в глубину.
«В ходе движения старший матрос Маслов был обнаружен противником и попал под минометный обстрел. Несмотря на близкие разрывы старший матрос Олег Маслов обезвредил мины на пути следования штурмовых групп, что позволило провести успешную атаку на позиции украинских боевиков и захватить важный опорный пункт», — сказали в военном ведомстве. В министерстве подчеркнули, что мужество и самоотверженность сапера позволили обеспечить значительное продвижение в глубину обороны противника на хорошо оборудованном рубеже.
В Минобороны также рассказали о подвиге сержанта Сергея Василистова. В ходе продвижения, его штурмовая группа подверглась минометному обстрелу и налету ударных дронов.
«Сергей Василистов, несмотря на близкие разрывы и опасность атаки БПЛА, используя рельеф местности скрытно продвигался к вражеской позиции. Подобравшись незамеченным выбрал удобный подход к огневым точкам противника и атаковал гранатами украинских боевиков. Истратив все гранаты, Сергей продолжил движение по опорному пункту противника и уничтожил весь личный состав боевиков», — подчеркнули в МО РФ.
В министерстве отметили, что благодаря мужеству и храбрости Василистова опорный пункт противника был захвачен, штурмовая группа рывком преодолела открытое пространство и закрепилась на рубеже заняв оборону.