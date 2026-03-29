Факкани: участники антивоенного митинга призывают Францию выйти из НАТО и ЕС

Во Франции проходит антивоенный митинг, участники демонстрации в Париже выступают с призывами выйти из НАТО и ЕС.

Как отмечает корреспондент RT Вафа Факкани, подобные акции прошли и в других городах страны. Их участники считают, что эти две организации являются причиной экономических, социальных и политических проблем в ЕС.

«Нам необходимо выйти из НАТО и Евросоюза и не расплачиваться за политику наших лидеров в контексте конфликта на Украине и в Иране. Этого требуют протестующие, заявляя, что они будут продолжать свои акции до тех пор, пока власти (Франции. — RT) не изменят свою политику», — сказала Факкани.

Ранее стало известно, что в Тель-Авиве полиция силой разгоняет незаконный антивоенный митинг.

Также корреспондент RT Игорь Курашенко сообщил, что жители Ливана пришли на площадь в Бейруте почтить память погибших журналистов.

Корреспондент RT Стив Суини рассказал, что израильский дрон запугивает собравшихся почтить память ливанских журналистов.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше