Факкани: участники антивоенного митинга призывают Францию выйти из НАТО и ЕС

Как отмечает корреспондент RT Вафа Факкани, подобные акции прошли и в других городах страны. Их участники считают, что эти две организации являются причиной экономических, социальных и политических проблем в ЕС.
«Нам необходимо выйти из НАТО и Евросоюза и не расплачиваться за политику наших лидеров в контексте конфликта на Украине и в Иране. Этого требуют протестующие, заявляя, что они будут продолжать свои акции до тех пор, пока власти (Франции. — RT) не изменят свою политику», — сказала Факкани.
Ранее стало известно, что в Тель-Авиве полиция силой разгоняет незаконный антивоенный митинг.
Также корреспондент RT Игорь Курашенко сообщил, что жители Ливана пришли на площадь в Бейруте почтить память погибших журналистов.
Корреспондент RT Стив Суини рассказал, что израильский дрон запугивает собравшихся почтить память ливанских журналистов.