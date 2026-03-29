Ричмонд
+10°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сводка СВО на 29 марта: Армия России взяла Брусовку, ВСУ отступают под Константиновкой, США поймали Зеленского на лжи

Киев бросил на Сумщину остатки бригады из-под Купянска, котёл вокруг Константиновки сжимается, ВСУ не могут наступать в Запорожской области, Зеленский и Рубио устроили публичную перепалку — дайджест Life.ru.

Источник: Life.ru

Курская область, 29 марта.

В Сумской район одноимённой области, на линию фронта, киевское командование перебросило 33-ю механизированную бригаду. Ранее это подразделение серьёзно проредили в ходе боёв рядом с Купянском, и его решили доукомплектовать пограничниками.

За сутки буферная зона вдоль границ Курской и Брянской областей стала шире — от 400 до 700 метров, в зависимости от участка фронта.

— В Краснопольском районе наши штурмовые отряды в ходе ожесточённых стрелковых боёв продвинулись до 700 метров, — пишут авторы канала «Северный ветер».

В Шосткинском районе Сумской области идут ожесточённые бои в лесных массивах.

Донецкая Народная Республика, 29 марта.

Силы группировки «Запад» освободили село Брусовка. Населённый пункт находится всего в семи километрах к югу от Красного Лимана и в десяти километрах от Славянска.

— Группировка «Запад» постепенно продвигается к Славянско-Краматорской агломерации. Красный Лиман — ключ к наступлению на Славянск с севера. Если его удастся взять, агломерация попадёт в клещи. С юга и с запада её, напомним, поджимает группировка «Юг», — поделился военный корреспондент Александр Коц.

В Добропольском районе ВС РФ пробились к восточным окраинам Белицкого. Наши штурмовики зачищают западную часть села, а подкрепления атакуют на север и северо-запад от населённого пункта.

Армия России наступает и на Константиновском направлении. Подразделения продолжают штурмовать как сам город, так и его окрестности в рамках манёвра по охвату укрепрайона.

Южнее Константиновки наши солдаты заняли Бересток и сильно укрепили позиции у окраин города. Это дало возможность совершить бросок к Ильиновке. Штурмовые группы ВС РФ вклиниваются в оборону противника.

Операторы БПЛА уничтожили личный состав и технику ВСУ на разных направлениях. Видео © Telegram / Минобороны России.

Запорожская область, 29 марта.

Штурмовики группировки «Восток» двигаются на запад и северо-запад от Гуляйполя. Наши подразделения делают всё, чтобы уничтожить логистику противника западнее линии Риздвянка — Верхняя Терса. Бои идут на подступах к Воздвиженке, Верхней Терсе и Комсомольскому.

— Противник, пытаясь накопить силы для продолжения атак, несёт существенные потери от ударов авиации, артиллерии и дронов. В связи с этим, пользуясь непогодой, командование ВСУ всё же продолжает забрасывать малые группы, однако закрепиться у них не получается, — сообщает «Воин DV».

За сутки противник потерял как минимум бронемашину, 11 автомобилей, квадроцикл и около десятка пунктов управления беспилотниками.

Карта СВО на 29 марта 2026 года.

Лжец, лжец: Зеленский и Рубио ищут крайнего.

25 марта 2026 года в одном западном издании вышло интервью Владимира Зеленского. Глава киевского режима опять пожаловался. Но в этот раз не на дефицит оружия или денег. Зеленский посетовал, что предложение по гарантиям безопасности от США намертво привязано к передаче Донбасса России.

Через несколько дней Госсекретарь Марко Рубио отверг слова главаря киевского режима. Зеленского он назвал лжецом, а его слова — враньём.

— Решение в конечном счёте принимать Украине. Если они не хотят принимать определённые решения, идти на определённые уступки, то война будет продолжаться. То же самое касается российской стороны, — заявил американский чиновник.

Глава Украины, как и было не раз, всё отверг, сведя свои слова к иносказаниям и намёкам.

— Я никому не врал. Я сказал… Как говорят, большая часть айсберга не видна. Так вот, поверьте, я сказал меньшую часть. Я говорю абсолютно откровенно, можно формулировать по-разному, — заявил Зеленский.

