Охотское море — кладовая Дальнего Востока: освоение, достопримечательности и экологические проблемы наших дней

Куда поехать? Среди наиболее доступных и популярных направлений — Сахалин и Камчатка; чуть более сложные в организации, но не менее впечатляющие — Магаданская область, Шантарские острова и Курилы. На Сахалине туристов ждут заброшенный маяк Анива (осмотр с воды), живописные мысы Великан и Птичий, лагуна Буссе — природный резервуар морепродуктов (устрицы, гребешки), а также бухта Тихая, где можно найти янтарь и понаблюдать за нерпами. Популярны организованные походы на пик Чехова (1045 м) с панорамой Охотского моря, восхождения на гору Быкова и пешие маршруты к грязевым вулканам (в т. ч. Южно‑Сахалинскому). На Камчатке стоит увидеть чёрные вулканические пляжи, а в Магадане — отправиться в заповедный полуостров Кони (часть Магаданского заповедника), доступный в рамках экотуров.