Авиакомпании с 29 марта переходят на летнее расписание

Авиакомпании группы «Аэрофлот» в летнем сезоне 2026 года будут выполнять полеты по 302 маршрутам, из которых более 161 — внутренние рейсы. Появятся и новые рейсы: так, пассажиры смогут полететь «Аэрофлотом» из Иркутска в Санья (КНР) и из Краснодара в Анталью (Турция). «Россия» предложит клиентам рейсы из Красноярска в Махачкалу, Санкт-Петербург и Геленджик, а «Победа» — полеты из Москвы в города Узбекистана (Нукус, Термез и Фергану) и Нижневартовск, а также рейс Сочи — Ульяновск.