Авиакомпании с 29 марта переходят на летнее расписание

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Авиаперевозчики с 29 марта переходят на весенне-летнее расписание, в нем появятся новые рейсы по внутренним и зарубежным направлениям, также будет увеличена частота полетов по некоторым маршрутам.
Летнее и зимнее расписания являются сезонами, определенными Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA, International Air Transport Association). Авиакомпании в 2026 году переходят на летнее расписание 29 марта, оно будет действовать до последней субботы октября 2026 года.
Авиакомпании группы «Аэрофлот» в летнем сезоне 2026 года будут выполнять полеты по 302 маршрутам, из которых более 161 — внутренние рейсы. Появятся и новые рейсы: так, пассажиры смогут полететь «Аэрофлотом» из Иркутска в Санья (КНР) и из Краснодара в Анталью (Турция). «Россия» предложит клиентам рейсы из Красноярска в Махачкалу, Санкт-Петербург и Геленджик, а «Победа» — полеты из Москвы в города Узбекистана (Нукус, Термез и Фергану) и Нижневартовск, а также рейс Сочи — Ульяновск.
S7 («Сибирь») также расширит маршрутную сеть в летнем расписании, перевозчик будет летать по 136 направлениям. Авиакомпания запустит новые рейсы из Новосибирска в Сиань, Шанхай и Караганду, из Иркутска в Гуанчжоу, из Москвы в Кызыл, а из Красноярска в Горно-Алтайск, а также возобновит сезонные направления — Новосибирск — Иссык-Куль (Кыргызстан) и Иркутск — Петропавловск-Камчатский.
Расширяют сеть направлений в России и зарубежные авиакомпании, об этом рассказали в Росавиации. Новые рейсы появятся у авиакомпаний Air Serbia (Нижний Новгород — Белград), Southwind Airlines (Калининград — Анталья, Краснодар — Анталья и Жуковский — Стамбул), Shirak Avia (Калининград — Ереван) и Red Sea Airlines (Краснодар — Шарм-эш-Шейх). Кроме того, по пяти маршрутам из Ташкента планирует выполнять полеты новая узбекистанская авиакомпания FlyOne Asia.
Среди зарубежных стран по количеству маршрутов авиакомпаний России лидирует Узбекистан с 67 направлениями, также в топ-5 входят Китай, Турция, Таиланд и Египет, отметили в Росавиации.