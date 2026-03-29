Иран разрешил пройти через Ормузский пролив 20 пакистанским судам

После начала военной операции США и Израиля против Ирана 28 февраля тот объявил о прекращении торговли в Ормузском проливе. Через эту водную артерию проходят до 20% мировой нефти и более 30% СПГ. 25 марта власти Исламской Республики разрешили проходить через пролив судам дружественных стран: России, Индии, Пакистана и Китая. При этом глава МИД Ирана Аббас Арагчи отметил, что Тегеран «не видит смысла позволять противникам использовать пролив».