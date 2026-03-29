Иран разрешил пройти через Ормузский пролив 20 пакистанским судам

Власти Ирана согласились пропустить через Ормузский пролив 20 судов под флагом Пакистана. Об этом в X сообщил глава пакистанского МИД Исхак Дар.
«Я рад поделиться хорошей новостью о том, что правительство Ирана согласилось разрешить еще 20 судам под пакистанским флагом проход через Ормузский пролив. Два судна будут пересекать пролив ежедневно», — написал он.
После начала военной операции США и Израиля против Ирана 28 февраля тот объявил о прекращении торговли в Ормузском проливе. Через эту водную артерию проходят до 20% мировой нефти и более 30% СПГ. 25 марта власти Исламской Республики разрешили проходить через пролив судам дружественных стран: России, Индии, Пакистана и Китая. При этом глава МИД Ирана Аббас Арагчи отметил, что Тегеран «не видит смысла позволять противникам использовать пролив».
Financial Times ранее писала, что Тегеран распространил письмо о том, что «невраждебные суда» могут проходить через Ормузский пролив «в координации с иранскими властями».
Президент США Дональд Трамп 26 марта заявил, что Иран разрешил 10 нефтяным танкерам под пакистанским флагом пройти через Ормузский пролив. Американский лидер отметил, что это стало сигналом надежности Тегерана.
