Киселев выразил соболезнования в связи с гибелью ливанских журналистов

Киселев выразил соболезнования в связи с гибелью ливанских журналистов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Генеральный директор международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев выразил соболезнования в связи с гибелью ливанских журналистов Фатимы Фтуни и Пли Шаэйба.

К смерти корреспондентов телеканалов Al Mayadeen и Al-Manar Пли Шаэйб привел удар израильского беспилотника в субботу в районе Джизин на юге Ливана.

«Сегодня погибли наши коллеги, ливанские журналисты. К сожалению, журналисты все чаще становятся мишенями в горячих точках мира. И это преступление должно быть расследовано. Наши искренние соболезнования коллективам телеканалов, родным и близким погибших», — сказал Киселев.

Медиасеть Al Mayadeen является партнером Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина — военного корреспондента медиагруппы «Россия сегодня», погибшего в 2014 году под Донецком.