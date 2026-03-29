МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Генеральный директор международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев выразил соболезнования в связи с гибелью ливанских журналистов Фатимы Фтуни и Пли Шаэйба.
К смерти корреспондентов телеканалов Al Mayadeen и Al-Manar Пли Шаэйб привел удар израильского беспилотника в субботу в районе Джизин на юге Ливана.
«Сегодня погибли наши коллеги, ливанские журналисты. К сожалению, журналисты все чаще становятся мишенями в горячих точках мира. И это преступление должно быть расследовано. Наши искренние соболезнования коллективам телеканалов, родным и близким погибших», — сказал Киселев.
Медиасеть Al Mayadeen является партнером Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина — военного корреспондента медиагруппы «Россия сегодня», погибшего в 2014 году под Донецком.