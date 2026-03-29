Гражданская авиация России перейдёт на весенне-летнее расписание

Так, авиакомпания «Аэрофлот» предложит пассажирам свыше 160 маршрутов, сделав особый акцент на Дальний Восток в период летних отпусков. Перевозчик S7 откроет полёты из Москвы в Кызыл, а также увеличит частоту отправлений на Камчатку, Сахалин и в города Кавказа. На международных линиях запланированы рейсы в Сербию, Турцию и Египет из различных регионов страны. Абсолютным лидером по числу зарубежных маршрутов в грядущем сезоне стал Узбекистан.