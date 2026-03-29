Гражданская авиация России перейдёт на весенне-летнее расписание

Российские авиаперевозчики в ночь на 29 марта официально сменят текущий график выполнения рейсов на весенне-летнюю навигацию.
Об этом сообщает Росавиация.
Обновлённый режим работы будет действовать вплоть до последней субботы октября 2026 года. Внутри страны ожидается запуск множества дополнительных направлений.
Так, авиакомпания «Аэрофлот» предложит пассажирам свыше 160 маршрутов, сделав особый акцент на Дальний Восток в период летних отпусков. Перевозчик S7 откроет полёты из Москвы в Кызыл, а также увеличит частоту отправлений на Камчатку, Сахалин и в города Кавказа. На международных линиях запланированы рейсы в Сербию, Турцию и Египет из различных регионов страны. Абсолютным лидером по числу зарубежных маршрутов в грядущем сезоне стал Узбекистан.
В ведомстве добавили, что на данный момент прямое авиасообщение доступно с 37 государствами, однако полёты в шесть стран Ближнего Востока временно приостановлены в целях безопасности.
20 марта авиакомпания AZUR air представила в Росавиацию план корректирующих мероприятий. Перевозчик рассчитывает снять ограничения, которые ведомство наложило на срок действия сертификата эксплуатанта.