Меликов сообщил о выпадении рекордного количества осадков в Дагестане

Ряд районов Дагестана побил многолетние рекорды по объёму выпавших осадков. Об этом проинформировал глава республики Сергей Меликов.
Он опубликовал в своём Telegram-канале видеообращение, в котором отметил, что в некоторых районах Дагестана объём осадков превысил 50 мм.
«Это соответствует всем антирекордам за многие последние годы», — подчеркнул Меликов.
Ранее глава Дагестана сообщил о возникновении угрозы оползней в Буйнакске. Кроме того, из-за подтоплений в республике ввели режим повышенной готовности.