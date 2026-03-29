Ричмонд
+10°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Меликов сообщил о выпадении рекордного количества осадков в Дагестане

Ряд районов Дагестана побил многолетние рекорды по объёму выпавших осадков. Об этом проинформировал глава республики Сергей Меликов.

Он опубликовал в своём Telegram-канале видеообращение, в котором отметил, что в некоторых районах Дагестана объём осадков превысил 50 мм.

«Это соответствует всем антирекордам за многие последние годы», — подчеркнул Меликов.

Ранее глава Дагестана сообщил о возникновении угрозы оползней в Буйнакске. Кроме того, из-за подтоплений в республике ввели режим повышенной готовности.