Людей эвакуируют из-за подтопления поселка Кундухова в Чечне

«Река Гумс вышла из берегов, в результате чего подтоплен поселок Кундухова в городе Гудермес. В настоящее время проводится эвакуация жителей. На месте работают глава района, руководство полиции и экстренные службы. Жителям оказывается вся необходимая помощь», — сообщает пресс-служба района.