Людей эвакуируют из-за подтопления поселка Кундухова в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 28 мар — РИА Новости. В Чечне эвакуируют людей из-за подтопления поселка Кундухова после обильных дождей, сообщает администрация Гудермесского муниципального района.
«Река Гумс вышла из берегов, в результате чего подтоплен поселок Кундухова в городе Гудермес. В настоящее время проводится эвакуация жителей. На месте работают глава района, руководство полиции и экстренные службы. Жителям оказывается вся необходимая помощь», — сообщает пресс-служба района.
Уточняется, что эвакуированных размещают в пунктах временного размещения на базе школ и спорткомплекса.