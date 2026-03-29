Людей эвакуируют из-за подтопления поселка Кундухова в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 28 мар — РИА Новости. В Чечне эвакуируют людей из-за подтопления поселка Кундухова после обильных дождей, сообщает администрация Гудермесского муниципального района.

«Река Гумс вышла из берегов, в результате чего подтоплен поселок Кундухова в городе Гудермес. В настоящее время проводится эвакуация жителей. На месте работают глава района, руководство полиции и экстренные службы. Жителям оказывается вся необходимая помощь», — сообщает пресс-служба района.

Уточняется, что эвакуированных размещают в пунктах временного размещения на базе школ и спорткомплекса.