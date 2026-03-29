Al Hadath: глава исследовательского центра при МО Ирана погиб при ударе

КАИР, 29 марта. /ТАСС/. Глава исследовательского центра при министерстве обороны Ирана Али Фуладванд убит при атаке Израиля и США по городу Боруджерд на западе исламской республики. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.
По его данным, Фуладванд, возглавлявший Центр оборонных исследований и инноваций при иранском МО, погиб утром 28 марта. Иранские власти эту информацию пока не комментировали.
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.