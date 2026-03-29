Хуситы заявили, что будут обстреливать Израиль до прекращения им ударов по Ирану

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) продолжит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит наносить удары по Ирану и Ливану.
Об этом в эфире телеканала Al Masirah заявил военный представитель хуситов Яхья Сари. Он отметил, что движение второй раз за день обстреляло ракетами Израиль.
«Операции… будут продолжаться до тех пор, пока сионистский враг не прекратит свои атаки», — сказал Сари.
Ранее представитель хуситов заявил о готовности движения «Ансар Аллах» вступить в войну на стороне Ирана.
