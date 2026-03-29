США и Израиль атаковали резервуар с питьевой водой в Иране

Согласно сообщению агентства Fars, совместная атака Израиля и Соединенных Штатов привела к поражению резервуара для хранения питьевой воды в иранском городе Хефтгель, расположенном на юго-западе страны. Объем поврежденной емкости составил 10 тысяч кубических метров.

По имеющимся данным, в результате инцидента никто не пострадал, а другие резервуары остались неповрежденными. Водоснабжение города осуществляется в обычном режиме.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль инициировали масштабную военную операцию против Ирана. Ударам подверглись крупнейшие города страны, включая столицу Тегеран. В Белом доме объяснили начало боевых действий необходимостью нейтрализовать ракетную и ядерную угрозы, исходящие от Тегерана.

В результате авиаударов погибли высшие иранские руководители, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи. В ответ Корпус стражей исламской революции объявил о начале масштабной ответной операции, в ходе которой удары были нанесены по территории Израиля, а также по американским объектам, расположенным в ряде стран региона: Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане, Саудовской Аравии и Сирии.

Ранее сообщалось, что хуситы назвали условие прекращения обстрелов Израиля.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше