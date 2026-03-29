Опрос выявил главного претендента на пост президента США после Трампа

Согласно неофициальному опросу, проведенному среди участников влиятельной консервативной конференции CPAC, вице-президент США Джей Ди Вэнс является наиболее предпочтительным кандидатом от Республиканской партии на президентских выборах 2028 года.
Как сообщил поллстер Джим Маклафлин, оглашая результаты, Вэнс набрал 53% голосов, в то время как его ближайший конкурент, госсекретарь Марко Рубио, получил 35%.
Поскольку действующий президент Дональд Трамп не может баллотироваться на третий срок в соответствии с Конституцией США, Республиканской партии предстоит выбрать нового кандидата на предстоящих выборах. Вэнс и Рубио считаются основными претендентами на роль преемника Трампа.
