В МИД РФ отреагировали на слова Зеленского о предоставлении ядерного оружия Украине в качестве гарантий безопасности. По словам Марии Захаровой, Западная Европа рискует стать первой жертвой ядерного шантажа. Сам Зеленский ранее заявил Le Monde, что Украине должны дать и членство в НАТО, и ядерное оружие. При этом в феврале СВР РФ обнародовала информацию о планах передачи Киеву технологий и материалов для создания «грязной бомбы». По данным российской разведки, Лондон и Париж собрались переправить на Украину необходимые ресурсы или даже готовую боеголовку от французской баллистической ракеты. По словам экспертов, Зеленский продолжает провоцировать ядерный конфликт, а Европе необходимо понять: если он не остановится, то избежать последствий у европейцев не получится.