Десять домов и четыре объекта инфраструктуры повреждены в ДНР из-за атак ВСУ

За прошедшие двадцать четыре часа на территории Донецкой Народной Республики в результате ударов ВСУ пострадали частные строения и гражданские объекты, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.

С полуночи 28 марта до полуночи 29 марта 2026 года было зафиксировано четыре факта вооружённых атак со стороны ВСУ.

«Повреждено: десять жилых домостроений, четыре объекта гражданской инфраструктуры», — говорится в сообщении управления.

По данным профильного ведомства, урон нанесён не только инфраструктуре, но и автотранспорту: повреждены легковые машины и один грузовик.

Сведений о жертвах или пострадавших среди мирного населения к настоящему моменту не поступало.

Ранее сообщалось, что в результате атаки беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины погиб мирный житель города Грайворона Белгородской области.