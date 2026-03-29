Рэпера-иноагента Oxxxymiron повторно объявили в розыск в России

Рэпера-иноагента Мирона Фёдорова*, более известного как Oxxxymiron, повторно объявили в розыск в России.
Такую информацию приводит РИА Новости со ссылкой на базу Министерства внутренних дел России. Отмечается, что Фёдорова разыскивают по уголовной статье. По какой именно, не сообщается.
Ранее мировой судья в Санкт-Петербурге приговорил Фёдорова к 320 часам обязательных работ по уголовному делу об уклонении от обязанностей иноагента.
* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 07.10.2022.