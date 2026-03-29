Экс-сотрудник Госдепа Суонсон: США попытаются провести наземную операцию в Иране

ВАШИНГТОН, 29 марта. /ТАСС/. Вашингтонская администрация, вероятно, попытается провести наземную военную операцию против Ирана, однако Тегеран не демонстрирует настроя на капитуляцию. Такое мнение в интервью американской газете Politico выразил бывший сотрудник Госдепартамента и Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Нейт Суонсон.
«Я думаю, обе стороны, вероятно, испытывают иррациональную уверенность в прочности своих позиций, и я думаю, это отчасти тревожно, — отметил Суонсон, который в 2025 году был представителем американского внешнеполитического ведомства в сформированной администрацией президента США Дональда Трампа группе по переговорам с Ираном. — Так что, полагаю, война, вероятно, будет продолжаться дольше, чем кто-либо ожидал. Трамп по-прежнему считает, что военные успехи повлекут за собой политическую капитуляцию Ирана, чего не происходит».
«Я думаю, что мы увязнем в этом конфликте на более продолжительный срок и, вероятно, последует эскалация, — добавил Суонсон, который при администрации 46-го президента США Джо Байдена курировал в СНБ вопросы, касающиеся Ирана. — Я думаю, проблема в том, что у президента не будет выхода из этой ситуации и, вероятно, мы увидим некоторые из наземных операций, возможность проведения которых он рассматривает».
Комментируя заявления американской стороны о проведении переговоров с Ираном, Суонсон отметил: «Во-первых, Иран их отвергает». «Иранцы чувствуют себя уверенно. Они считают, что они должны выдвигать требования, а не США. Очевидно, что США с этим не соглашаются. Так что, не думаю, что какая-либо из сторон готова к компромиссу», — добавил он.
Эск-сотрудник Госдепа и СНБ также выразил уверенность в том, что для действующего американского лидера при принятии решений относительно дальнейших шагов в отношении Ирана одним из ключевых факторов является реакция рынков. «Похоже, что его волнует именно этот индикатор», — подчеркнул Суонсон.