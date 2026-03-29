Белоусов поздравил военных юристов с профессиональным праздником

29 марта ежегодно в Вооруженных силах Российской Федерации отмечается профессиональный праздник — День специалиста юридической службы (неофициальное название — День военного юриста). Он был учрежден указом президента РФ Владимира Путина «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах Российской Федерации» от 31 мая 2006 года. Дата выбрана в связи с тем, что 10 апреля (29 марта по старому стилю) 1836 года российский император Николай I утвердил учреждение Военного министерства, в котором впервые вводилась должность юридического консультанта.