Белоусов поздравил военных юристов с профессиональным праздником

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил специалистов и ветеранов юридической службы ВС РФ с профессиональным праздником. Об этом сообщили в Минобороны.
«В условиях специальной военной операции военные юристы эффективно решают задачи правовой защиты прав и социальных гарантий военнослужащих — участников боевых действий и членов их семей», — говорится в приказе главы Минобороны.
Белоусов выразил особые слова благодарности ветеранам юридической службы за наставничество и большой вклад в укрепление законности и правопорядка в Вооруженных силах РФ. «В этот торжественный день выражаю всем сотрудникам юридической службы искреннее уважение за добросовестный труд и верность избранной профессии», — подчеркнул министр.
Он также поздравил военных юристов с их профессиональным праздником, пожелав крепкого здоровья, благополучия и новых достижений.
29 марта ежегодно в Вооруженных силах Российской Федерации отмечается профессиональный праздник — День специалиста юридической службы (неофициальное название — День военного юриста). Он был учрежден указом президента РФ Владимира Путина «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах Российской Федерации» от 31 мая 2006 года. Дата выбрана в связи с тем, что 10 апреля (29 марта по старому стилю) 1836 года российский император Николай I утвердил учреждение Военного министерства, в котором впервые вводилась должность юридического консультанта.