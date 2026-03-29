США активизировали охоту за россиянами по всему миру, заявили в МИД

В Министерстве иностранных дел России выразили обеспокоенность в связи с участившимися случаями задержаний российских граждан в иностранных государствах.
Как сообщили РИА Новости в дипломатическом ведомстве, американские спецслужбы активизировали попытки преследования россиян по всему миру, что приводит к росту риска их арестов в третьих странах.
Напомним, что болгарские власти экстрадировали в Соединённые Штаты двух россиян — Олега Ольшанского и Сергея Ивина. Решение было принято, несмотря на призывы Москвы не делать этого.
