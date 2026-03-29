В Гавану прибыли пропавшие на пути из Мексики на Кубу катамараны

Судна участвуют в кампании гуманитарной помощи Кубе.

ГАВАНА, 29 марта. /ТАСС/. Два парусных катамарана, которые участвуют в кампании гуманитарной помощи Кубе под названием «Наша Америка» и перестали выходить на связь по пути из Мексики, прибыли 28 марта в порт Гаваны. Кадры их прибытия передал местный портал Cubadebate.

Ранее Министерство военно-морских сил Мексики сообщило, что катамараны были обнаружены в Карибском море.

Два парусных судна с гуманитарной помощью вышли из мексиканского порта Исла-Мухерес (штат Кинтана-Роо) 20 марта. Их прибытие в Гавану ожидалось 24 или 25 марта, однако экипажи в составе девяти человек перестали выходить на связь, после чего мексиканские военные начали поисково-спасательную операцию с привлечением авиации и кораблей.

