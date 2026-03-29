Президент Польши обрушился с критикой на руководство ЕС

ВАРШАВА, 29 мар — РИА Новости. Президент Польши Кароль Навроцкий в США раскритиковал Европейский союз.
«Мы уже 20 лет являемся частью Европейского союза, и теперь он нуждается в быстром исправлении. Мы видим политику, которая… рискует ослабить основы нашей силы. Мы видим бюрократов, которые принимают решения, противоречащие здравому смыслу. Которые вместо того, чтобы укреплять Европу, ослабляют ее», — сказал Навроцкий, выступая на конференции консерваторов CPAC в американском Далласе, его слова цитирует радиостанция RMF FM.
Он уточнил, что имеет в виду, в частности, энергетическую и миграционную политику Европейского союза.
«Я говорю об энергетической политике, которая идет слишком быстро, без оглядки на экономическую и энергетическую безопасность. О миграционной политике, которая не может защитить границы или социальную сплоченность», — заявил польский президент.