Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент Польши обрушился с критикой на руководство ЕС

RMF FM: президент Польши Навроцкий выступил с гневной речью о руководстве ЕС.

ВАРШАВА, 29 мар — РИА Новости. Президент Польши Кароль Навроцкий в США раскритиковал Европейский союз.

«Мы уже 20 лет являемся частью Европейского союза, и теперь он нуждается в быстром исправлении. Мы видим политику, которая… рискует ослабить основы нашей силы. Мы видим бюрократов, которые принимают решения, противоречащие здравому смыслу. Которые вместо того, чтобы укреплять Европу, ослабляют ее», — сказал Навроцкий, выступая на конференции консерваторов CPAC в американском Далласе, его слова цитирует радиостанция RMF FM.

Он уточнил, что имеет в виду, в частности, энергетическую и миграционную политику Европейского союза.

«Я говорю об энергетической политике, которая идет слишком быстро, без оглядки на экономическую и энергетическую безопасность. О миграционной политике, которая не может защитить границы или социальную сплоченность», — заявил польский президент.

В материале — биография Кароля Навроцкого, польского историка, политика, главы Института национальной памяти (IPN), а с августа 2025 — еще и президента Польши. Собрали главные детали его биографии, карьеры и взглядов.
Читать дальше