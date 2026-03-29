Президент Польши жестко раскритиковал ЕС

Президент Польши Кароль Навроцкий выступил с жесткой критикой политики Европейского союза (ЕС). Его слова передает радио RMF FM.

Источник: AP 2024

«Мы уже 20 лет являемся частью ЕС, и теперь он нуждается в быстром исправлении. Мы видим политику, которая рискует ослабить основы нашей силы. Мы видим бюрократов, которые принимают решения, противоречащие здравому смыслу», — сказал он.

По его словам, Брюссель допускает большие просчеты в сфере энергетики и миграции. Энергетическая политика, отметил Навроцкий, реализуется слишком быстро и не учитывает вопросы экономической и энергетической безопасности стран-членов ЕС, а миграционная политика разрушает безопасность границ и социальную сплоченность.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен возмутился решением ЕС отказаться от российского газа. «Энергетическая безопасность подразумевает диверсификацию. Однако для европейских лидеров это означает отказ от дешевой российской энергии и чрезмерную зависимость от американской», — написал эксперт.

В материале — биография Кароля Навроцкого, польского историка, политика, главы Института национальной памяти (IPN), а с августа 2025 — еще и президента Польши.
Читать дальше